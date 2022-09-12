12 вересня міністерка оборони ФРН Хрістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях. За її словами, масштаби країни, її географічне положення, її економічна міць — роблять Німеччину провідною державою.

Про це повідомляє DW.

Для цього Німеччина має виконувати мету НАТО щодо постійних інвестицій в оборону не менше 2% ВВП. Міністерка пояснила, що Німеччина здатна це робити, закликавши Берлін “не боятися цієї нової ролі”.

Безпека Європи, як і раніше, гарантується її найважливішим союзником — США, але Вашингтон зараз змушений фокусуватися на безпеці в Тихоокеанському регіоні, зазначила Ламбрехт. Тому європейці, і перш за все Німеччина, повинні взяти на себе важливішу роль в обороні свого континенту.

“Німеччина готова зменшити навантаження Америки в Європі і тим самим зробити вирішальний внесок у справедливий розподіл обов’язків”, – заявила політик від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Що стосується бундесверу, наголосила міністерка, то на першому місці у списку пріоритетів тепер стоятиме національна оборона та оборона північноатлантичного альянсу. Це означає, що Берлін виділятиме на військові потреби більше грошей, пояснила вона. Боєздатні збройні сили є центральною структурою, яка забезпечує існування країни.

“Ми більше не зможемо жити в безпеці, спираючись лише на обачність та на перевірені часом традиції німецької державності. Ми більше не можемо гарантувати мир і свободу для майбутнього наших дітей та онуків за допомогою наших старих стереотипів”, – впевнена Ламбрехт.

За її словами, хто хоче мирного та вільного майбутнього, той має зараз змінити курс і зробити центральним завданням військову безпеку, а також діяти відповідно до цієї стратегії. Глава оборонного відомства Німеччини пояснила, що Берлін звик використовувати свою армію виключно для закордонних місій, а також допомоги у кризових ситуаціях, зокрема, при повенях, але цей час закінчився.

Вона додала, що війна в Україні показала всім, зокрема німцям, що звикли до миру, що державам потрібні збройні сили як інструмент на крайній випадок, а саме тоді, коли “ворог вирішив використати для своїх цілей вторгнення, знищення, вбивства та вигнання”.

Водночас міністерка оборони ФРН укотре відхилила вимоги щодо постачання Києву бойових танків, зазначивши, що жодна країна поки що не постачала бойові машини піхоти чи бойові танки західного виробництва”.