Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
За словами Загороднюка, зараз готуються лише три нові точки, де має відбутися нове розведення сил і засобів на Донбасі. Він додав, що вони будуть мати виключно гуманітарну складову.
“Готуються тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці”, – заявив він.
Глава Міноборони додав, що не володіє інформацією про дату нового розведення сил, адже його терміни залежать від переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську.
“Коли вони домовляться, тоді і буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз ведуться переговори”, – зазначив Загороднюк.
Він підтвердив, що мова йде про залізничний міст в районі Станиці Луганській, Новоселівку-2 і КПВВ “Гнутове”.
“Але не факт, що буде домовленість така. Звичайно, та сторона може пропонувати якісь ділянки, які нам не підходять. Але в такому випадку ми на них не підемо”, – заявив Загороднюк.
- Раніше повідомлялося, що на ділянці розведення в Петровському збройні формування РФ обстріляли власні позиції, щоб зімітувати порушення режиму “тиші” зі сторони українських військових.