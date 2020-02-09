Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що в даний час для розведення сил на Донбасі готуються три нові точки.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Загороднюка, зараз готуються лише три нові точки, де має відбутися нове розведення сил і засобів на Донбасі. Він додав, що вони будуть мати виключно гуманітарну складову.

“Готуються тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці”, – заявив він.

Глава Міноборони додав, що не володіє інформацією про дату нового розведення сил, адже його терміни залежать від переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську.

“Коли вони домовляться, тоді і буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз ведуться переговори”, – зазначив Загороднюк.

Він підтвердив, що мова йде про залізничний міст в районі Станиці Луганській, Новоселівку-2 і КПВВ “Гнутове”.

“Але не факт, що буде домовленість така. Звичайно, та сторона може пропонувати якісь ділянки, які нам не підходять. Але в такому випадку ми на них не підемо”, – заявив Загороднюк.