Про це повідомило The Guardian.
Стосовно намірів просити про схвалення закону заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Завдяки закону італійський уряд може щоразу надсилати допомогу Україні без дозволу парламенту на підставі указу. Термін його дії закінчується наприкінці цього року.
“Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей захід, поширивши його дію на весь 2023 рік”, — сказав Крозетто в інтерв’ю газеті Il Foglio.
Він додав, шо Італія, як і раніше, має намір продовжувати постачати зброю, як це робила раніше. Шляхи постачання будуть здійснюватися “в терміни і способи, які ми погодимо з нашими атлантичними союзниками та з Києвом”.
Зазначимо, що глава Міноборони Італії належить до партії “Брати Італії“, правої партії нового прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Вона є рішучою прихильницею України.
- Уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, заявив 8 листопада представник правлячої коаліції.
- Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.