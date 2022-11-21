В Італії Міністерство оборони буде просити парламент країни ухвалити новий закон. Він стосується постачання військового та цивільного призначення для України на 2023 рік.

Про це повідомило The Guardian.

Стосовно намірів просити про схвалення закону заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Завдяки закону італійський уряд може щоразу надсилати допомогу Україні без дозволу парламенту на підставі указу. Термін його дії закінчується наприкінці цього року.

“Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей захід, поширивши його дію на весь 2023 рік”, — сказав Крозетто в інтерв’ю газеті Il Foglio.

Він додав, шо Італія, як і раніше, має намір продовжувати постачати зброю, як це робила раніше. Шляхи постачання будуть здійснюватися “в терміни і способи, які ми погодимо з нашими атлантичними союзниками та з Києвом”.

Зазначимо, що глава Міноборони Італії належить до партії “Брати Італії“, правої партії нового прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Вона є рішучою прихильницею України.