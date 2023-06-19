Міноборони: На сході зараз складна ситуація – ворог сконцентрував значну кількість підрозділів

Джерело: Ганна Маляр/Telegram
На сході фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої.
Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Заступниця міністра уточнила, що нині для росіян це основний напрямок наступу.
Ворожа армія сконцентрувала на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.
Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога у силах та засобах і не дають ворогу просуватись”, – наголосила Маляр.
Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.
- У Запорізькій області росіяни мінують приватні земельні ділянки місцевих жителів, котрі відмовились від отримання російського паспорта. Тоді як ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.
- В Україні триває 481-ша доба від початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час, станом на 19 червня воїни ЗСУ ліквідували вже понад 220 тисяч російських окупантів.
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками знищено ворожий гелікоптер Ка-52, три іранські ударні БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА.