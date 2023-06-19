Міноборони: На сході зараз складна ситуація – ворог сконцентрував значну кількість підрозділів

19 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни підтягнули свої сили та здійснюють активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу у ЗСУ.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

На сході фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої.

Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Заступниця міністра уточнила, що нині для росіян це основний напрямок наступу.

Ворожа армія сконцентрувала на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога у силах та засобах і не дають ворогу просуватись”, – наголосила Маляр.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.