Про це повідомляє Yle.

Міністерство оборони вперше заборонило громадянці Росії купувати нерухомість у Фінляндії. Заборона на придбавання росіянами нерухомості здійснюється відповідно до реалізації закону, який вимагає від осіб, котрі не мають громадянства країн Євросоюзу чи Європейської економічної зони, подавати заявку на отримання дозволу на купівлю нерухомості.

За час дії закону, який набув чинності 1 січня 2020 року, громадяни, які не є резидентами країн ЄС чи Європейської економічної зони подали 1823 заявки на придбання нерухомості у Фінляндії, й кожна з них була схвалена владою.

Відтак перша відмова на придбання нерухомості була видана 5 жовтня, щоб не дати росіянці середнього віку завершити угоду з купівлі окремого будинку в місті Котка. За даними Міноборони, заявку відхилено через неповну інформацію, яку надала жінка. Крім того, рахунок на оплату дозволу не надійшов на вказану електронну адресу, і спроби зв’язатися з жінкою телефоном та поштою були безрезультатними.

Закон вимагає, щоб заявник співпрацював у процесі, і якщо вона цього не зробила в цьому випадку, дозвіл на купівлю нерухомості не було надано.

У повідомленні зазначається, що жінка купила нерухомість ще до того, як подала заявку на дозвіл. Якщо вона не оскаржить рішення Міністерства оборони в суді, або якщо апеляція буде подана із запізненням, у неї буде один рік, аби продати будинок. Крім того, якщо продаж не вдасться завершити протягом року, будинок буде виставлено на примусовий аукціон.

З 1823 позитивних рішень, виданих на сьогодні, близько 1000 видано на купівлю житла та трохи менше ніж 400 на будинки для відпочинку. Решту рішень було видано щодо ділової та комерційної нерухомості, а також промислової, сільськогосподарської та лісової нерухомості.

Переважну більшість заявок подали громадяни Росії, на другому місці українці, громадяни Китаю та Швейцарії. Загалом понад 60 національностей отримали дозвіл на купівлю.