Про це йдеться на сайті Міноборони.

У відомстві зазначили, що підвищені зарплати почали нараховуватися вже з початку січня. Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військових обіцяють скерувати 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 — 16 тисяч грн.

Міністр нагадав, що минулого року вдалося збільшити бюджет Міноборони на 2,5 млрд грн. Ці гроші обіцяють спрямувати на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових.

За словами Резнікова пілоти Збройних Сил з 1 січня також будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й порівнянний з колегами в інших відомствах сектору національної безпеки та оборони. До кінця січня плануються рішення у цій сфері. Мета відомства, протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення.