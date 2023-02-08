Про це він написав у Facebook.
Щодо попередження і запобігання корупції нині Міноборони діє, за словами Резнікова, за двома напрямками.
“Перший – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці”, – пояснив міністр.
Також він повідомив, що за результатами першої зустрічі з представниками громадськості, що відбулася 4 лютого, до створення громадського антикорупційного органу при міністерстві вже зголосилися долучитися 17 експертів.
Зазначимо, що на 10 лютого запланована зустріч міністра з ініціативною робочою групою зі створення антикорупційної ради.
“Всі процеси мають бути максимально відкритими. І головне – на шляху до перемоги ми не повинні втратити довіру одне до одного”, – підсумував Олексій Резніков.
- 7 лютого,міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.
- Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть незважаючи на те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.
- У межах робочої поїздки до Франції глава Міноборони України Олексій Резніков відвідав українських військових. Захисники проходять реабілітацію в шпиталі Персі.