Про це він написав у Facebook.

Щодо попередження і запобігання корупції нині Міноборони діє, за словами Резнікова, за двома напрямками.

“Перший – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці”, – пояснив міністр.

Також він повідомив, що за результатами першої зустрічі з представниками громадськості, що відбулася 4 лютого, до створення громадського антикорупційного органу при міністерстві вже зголосилися долучитися 17 експертів.

Зазначимо, що на 10 лютого запланована зустріч міністра з ініціативною робочою групою зі створення антикорупційної ради.

“Всі процеси мають бути максимально відкритими. І головне – на шляху до перемоги ми не повинні втратити довіру одне до одного”, – підсумував Олексій Резніков.