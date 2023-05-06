У Міноборони України закликали не шукати в заявах російських лідерів багатоходових комбінацій та глибоких сенсів. Ймовірно, йдеться про нещодавні слова голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина щодо виведення найманців з Бахмуту Донецької області.

Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр у Telegram.

“Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації”, — йдеться в повідомленні.

Маляр наголосила, що ворог не змінив свої плани щодо України, адже його мета — завоювати всю Україну.

За словами заступниці, у росіян не вдався бліцкриг минулого року, тому вони намагаються рухатись поетапно.

Вона наголосила, що, незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує — “треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни”.

Раніше голова ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці буде виведено з Бахмута через нестачу боєприпасів.

Він зазначив, що без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті – “марні та невиправдані”.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, що насправді Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.

Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.