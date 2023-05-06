Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр у Telegram.
“Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації”, — йдеться в повідомленні.
Маляр наголосила, що ворог не змінив свої плани щодо України, адже його мета — завоювати всю Україну.
За словами заступниці, у росіян не вдався бліцкриг минулого року, тому вони намагаються рухатись поетапно.
Вона наголосила, що, незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує — “треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни”.
Раніше голова ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці буде виведено з Бахмута через нестачу боєприпасів.
Він зазначив, що без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті – “марні та невиправдані”.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, що насправді Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.
Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.
- Глава приватної військової компанії “Вагнер” та соратник Путіна Євген Пригожин звинуватив у державній зраді російських “управлінців”.
- Глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.