Міністерство оборони України поставило на забезпечення ЗСУ чотири моделі бронежилетів модульних, дві моделі шоломів бойових балістичних повнорозмірних та дві моделі шоломів бойових балістичних з високою обрізкою.

Джерело: Міністерство оборони України з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Дениса Шарапова.

За його словами, Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних сил України спільно опрацювали зміни до військових стандартів, розробили нормативно-технічну документацію та організували проведення необхідних випробувань.

“Наші фахівці провели у військових частинах вісім військових дослідних випробувань та через відповідні нормативні акти поставили на забезпечення ці засоби індивідуального захисту. Хабом, що обʼєднав підрозділи Міністерства та Генштабу, швидко опрацював усі бюрократичні моменти, стало Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України”, – прокоментував Денис Шарапов.

А також зазначив, що це вже дозволило Міноборони розпочати закупівлі сучасних та високоякісних бронежилетів та шоломів, виготовлених відповідно до розробленої оборонним відомством технічної документації.

Станом на сьогодні проведено процедуру закупівлі, оголошення про яку було оприлюднено в електронній системі закупівель Prozorro, триває підготовка до укладення договорів.

“Ми зацікавлені у максимальному розширенні кола виробників і постачальників цих засобів індивідуального захисту для наших воїнів”, – розповів заступник очільника Міноборони.

Також він повідомив, що у Міноборони зараз здійснюються заходи щодо постановки на забезпечення у Збройних силах України жіночих бронежилетів, бронежилетів з позитивною плавучістю та бронежилетів полегшених.