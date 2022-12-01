Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Telegram.

“Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!”, — написали у відомстві. 

Також за листопад Сили оборони знищили техніку росіян:

  • танки — 217;
  • бойові бронемашини — 376;
  • артсистеми — 174;
  • реактивні системи залпового вогню — 12;
  • системи протиповітряної оборони — 13;
  • літаки — 4;
  • гелікоптери — 4;
  • безпілотники — 147;
  • крилаті ракети — 134;
  • автотехніка та автоцистерни — 298;
  • спецтехніка — 9.

Нагадаємо, що в Україні триває 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували понад 89 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.