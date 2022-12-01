Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Telegram.
“Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!”, — написали у відомстві.
Також за листопад Сили оборони знищили техніку росіян:
- танки — 217;
- бойові бронемашини — 376;
- артсистеми — 174;
- реактивні системи залпового вогню — 12;
- системи протиповітряної оборони — 13;
- літаки — 4;
- гелікоптери — 4;
- безпілотники — 147;
- крилаті ракети — 134;
- автотехніка та автоцистерни — 298;
- спецтехніка — 9.
Нагадаємо, що в Україні триває 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували понад 89 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- 30 листопада, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням, назвавши оцінку втрат України у війні проти РФ. За її словами, наша держава втратила 100 тисяч захисників. На таке твердження відреагували в Офісі президента.