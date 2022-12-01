Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Telegram.

“Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!”, — написали у відомстві.

Також за листопад Сили оборони знищили техніку росіян:

танки — 217;

бойові бронемашини — 376;

артсистеми — 174;

реактивні системи залпового вогню — 12;

системи протиповітряної оборони — 13;

літаки — 4;

гелікоптери — 4;

безпілотники — 147;

крилаті ракети — 134;

автотехніка та автоцистерни — 298;

спецтехніка — 9.

Нагадаємо, що в Україні триває 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували понад 89 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.