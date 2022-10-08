Все більше впливових людей Росії починають критикувати керівництво Міністерства оборони РФ на тлі постійних невдач російських військ на полі бою в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

“Після постійних невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних гравців російської системи об’єдналися в критиці керівництва російського Міноборони”, – розповіли у розвідці.

Зокрема, у британській розвідці зазначили, що серед критиків виокремлюють главу Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії “Вагнер” Євгенія Пригожина, а також ведучих російських державних каналів, поп-зірок і “дедалі активнішу спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів”.

За даними розвідки, Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неофіційні лідери “провоєнного” блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої прихильності держави та готовності до ескалації.

“Обидва, ймовірно, досягли певної довіри завдяки участі бойових підрозділів Чечні та “Вагнера” на місцях”, – підкреслили в Міноборони Великої Британії.

А також додали, що критика спрямована на військове командування, а не на вище політичне керівництво РФ. Проте вона свідчить про тенденцію публічного вираження незгоди проти російської еліти, яку принаймні частково терплять і яку, ймовірно, буде важко переломити.

Варто зазначити, що за даними Інституту вивчення війни, після низки невдач армії РФ у повномасштабній війні проти України, голова Чечні Рамзан Кадиров та очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин розкритикували російське Міноборони. Однак у Кремлі вирішили не карати Кадирова і Пригожина за таку критику.

Експерти зауважили, що в невдачах армії РФ на полі бою з Україною Кадиров і Пригожин звинуватили командувача військ Центрального військового округу РФ Олександра Лапіна. Проте така критика не сподобалась російським військовим оглядачам, які вважають що між Лапіним та Кадировим-Пригожиним є певна конкуренція.

Однак у Кремлі на звинувачення Кадирова та Пригожина зовсім не звернули увагу, а поразку за невдачі на Харківщині поклали на Західний військовий округ армії РФ. Аналітики вважають, що президент РФ Володимир Путін не наважується суперечити Кадирову та Пригожину, оскільки йому для продовження війни проти України потрібні чеченці і найманці з ПВК “Вагнер”

Водночас Путін не може критикувати й Міноборони РФ, яке керує більшістю підрозділів, які воюють в Україні.