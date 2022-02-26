Міноборони РФ мовчить про втрати своєї армії – CNN

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У своєму останньому оновленні для ЗМІ 26 лютого Міністерство оборони Росії перелічує лише втрати військової техніки з української сторони в результаті того, що воно називає “спеціальною військовою операцією”.
25 лютого речник Міністерства оборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що втрат з російської сторони немає, у заяві щодо операції із захоплення аеродрому на околиці Києва.
Натомість лише 26 лютого у Василькові, що під Києвом, тривають запеклі бої українських воїнів проти російських окупантів. Наразі бійці ЗСУ оперативно ліквідовують противника.
- Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки початку третього дня повномасштабної війни Росії проти України.
- За дві доби війни з РФ українські захисники убили понад 3,5 тисячі російських окупантів і взяли 200 російських полонених.
- Стало відомо, що Збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі.
- 26 лютого міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.