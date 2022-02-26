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Міноборони РФ мовчить про втрати своєї армії – CNN

Міністерство оборони РФ не повідомило про жодну втрату внаслідок військового конфлікту в Україні. Про це свідчить огляд випусків російських новин. 

Субота, 26 лютого 2022, 13:44
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У своєму останньому оновленні для ЗМІ 26 лютого Міністерство оборони Росії перелічує лише втрати військової техніки з української сторони в результаті того, що воно називає “спеціальною військовою операцією”.

25 лютого речник Міністерства оборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що втрат з російської сторони немає, у заяві щодо операції із захоплення аеродрому на околиці Києва.

Натомість лише 26 лютого у Василькові, що під Києвом, тривають запеклі бої українських воїнів проти російських окупантів. Наразі бійці ЗСУ оперативно ліквідовують противника.

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