Джерело: Центр національного спротиву.
Відтак, російським артилеристам заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску.
За інформацією підпілля, зафіксовано надходження до артилерійських підрозділів оперативної групи “Брянськ”, партії неякісних боєприпасів.
Через це російські солдати отримали вказівку не використовувати 122-мм та 152-мм боєприпаси 2023 року випуску, оскільки вони постійно вибухають у каналі ствола.
У ЦНС зазначили, що органи ФСБ РФ та військової контррозвідки ведуть слідство – є підозра в масштабній корупційній схемі чиновників Міністерства оборони РФ.
Зазначимо, що в Україні триває 475-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 216 тисяч окупантів.
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
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