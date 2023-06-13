Міністерство оборони РФ заборонило російським військовим у Брянській області використовувати снаряди, виготовлені у 2023 році, адже вони виявилися бракованими.

Джерело: Центр національного спротиву.

Відтак, російським артилеристам заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску.

За інформацією підпілля, зафіксовано надходження до артилерійських підрозділів оперативної групи “Брянськ”, партії неякісних боєприпасів.

Через це російські солдати отримали вказівку не використовувати 122-мм та 152-мм боєприпаси 2023 року випуску, оскільки вони постійно вибухають у каналі ствола.

У ЦНС зазначили, що органи ФСБ РФ та військової контррозвідки ведуть слідство – є підозра в масштабній корупційній схемі чиновників Міністерства оборони РФ.

Зазначимо, що в Україні триває 475-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 216 тисяч окупантів.

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.