Міністерство оборони Росії, ймовірно, проводить цілеспрямовану інформаційну кампанію з відновлення репутації 155-ої бригади морської піхоти, яка стала синонімом нещодавніх невдач російської армії в Україні.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що протягом березня 2023 року діяльність 155-ї бригади морської піхоти демонстрували за допомогою чи не найбільш поширюваних відеозаписів бойових дій росіян, знятих камерами на шоломах. Крім того, до бригади здійснив візит російський пропагандист Володимир Соловйов.

Як повідомляється, лунали публічні заяви про те, що сформована бригада перебуває в “піднесеному настрої і сповнена рішучості досягти поставлених цілей”. Також поширювалися кадри, на яких помітно, як 155-ту бригаду переоснащують на модифіковані танки.

За даними розвідки Сполученого Королівства, насправді, 155-тій бригаді, ймовірно, надавали статусу непридатної для ведення бойових дій щонайменше двічі за останні шість місяців через участь у тактично помилкових атаках під Вугледаром у Донецькій області.

Додається, що зусилля Міноборони РФ з відновлення іміджу бригади, ймовірно, відображають стурбованість тим, що її невдачі все частіше пов’язують з російським вищим військовим керівництвом.