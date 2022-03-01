Про це повідомляє російське видання Інтерфакс.
У російському відомстві поскаржились, що з початку їхнього вторгнення в Україну зросла кількість інформаційних атак на російські державні установи, а жителям РФ безперервно дзвонять з погрозами.
У Росії вважають, що ці атаки здійснені з допомогою апаратно-програмних комплексів та засобів зв’язку Києва. Тому міноборони РФ вирішило “завдати удару високоточною зброєю”.
Також російське міноборони закликало мешканців української столиці, які проживають поруч із цими будівлями, покинути свої домівки.
- Нагадаємо, російські загарбники здійснили ракетний удар по Маріуполю. Вони випустили снаряд тактичного ракетного комплексу “Точка У” в житловий будинок.
- Також в Україні запустили застосунок “Повітряна тривога”, щоб громадяни отримували оперативну інформацію про початок і закінчення тривог. Він доступний у Google Play Market та AppStore.