Міністерство оборони Російської Федерації офіційно попередило про намір завдати удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.

Про це повідомляє російське видання Інтерфакс.

У російському відомстві поскаржились, що з початку їхнього вторгнення в Україну зросла кількість інформаційних атак на російські державні установи, а жителям РФ безперервно дзвонять з погрозами.

У Росії вважають, що ці атаки здійснені з допомогою апаратно-програмних комплексів та засобів зв’язку Києва. Тому міноборони РФ вирішило “завдати удару високоточною зброєю”.

Також російське міноборони закликало мешканців української столиці, які проживають поруч із цими будівлями, покинути свої домівки.