16 серпня міністерство оборони РФ підписало державні контракти на виробництво та постачання балістичних ракет і систем ППО для російських військ на суму понад 500 мільярдів рублів (понад 8 мільярдів доларів).

Про це повідомляє CNN.

Міністерство уклало контракти на виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) “Сармат”, систем ППО С-500 і постачання фронтових бомбардувальників Су-34 під час щорічного міжнародного військово-технічного форуму “Армія-2022”, який проходив у Підмосков’ї.

Президент РФ Володимир Путін у червні заявив, що перша міжконтинентальна балістична ракета “Сармат” буде приведена в бойову готовність у РФ наприкінці 2022 року.

У квітні РФ провела перший випробувальний запуск своєї нової міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”, здатної завдавати ядерні удари по Сполучених Штатах, і заявила, що планує розгорнути зброю до осені.

Довідка. МБР “Сармат” (РС-28, за класифікацією НАТО Satan-2) — російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступінчастою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Є продовженням розвитку комплексу четвертого покоління Р-36М “Воєвода”.

Тип базування: шахтний

Кількість ступенів: 3

Довжина: 35,5 м

Діаметр: 3 м

Стартова маса: 208,1 т

Вага “корисного” навантаження: до 10 т

Кількість боєголовок: до 10 по 0,75 мт.

Максимальна дальність: 18000 км.

ЗРС С-500 “Прометей”, 55Р6М “Тріумфатор-М” — російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК), який розробляє концерн “Алмаз-Антей”. С-500 — це нове покоління зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосувати принцип роздільного вирішення завдань.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник.

Гарматне озброєння: 1 × 30 мм гармата ГШ-301

Точок підвіски: 12

Бойове навантаження: 8000 кг різного озброєння на зовнішній підвісці.