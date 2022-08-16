Про це повідомляє CNN.
Міністерство уклало контракти на виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) “Сармат”, систем ППО С-500 і постачання фронтових бомбардувальників Су-34 під час щорічного міжнародного військово-технічного форуму “Армія-2022”, який проходив у Підмосков’ї.
Президент РФ Володимир Путін у червні заявив, що перша міжконтинентальна балістична ракета “Сармат” буде приведена в бойову готовність у РФ наприкінці 2022 року.
У квітні РФ провела перший випробувальний запуск своєї нової міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”, здатної завдавати ядерні удари по Сполучених Штатах, і заявила, що планує розгорнути зброю до осені.
Довідка. МБР “Сармат” (РС-28, за класифікацією НАТО Satan-2) — російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступінчастою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).
Є продовженням розвитку комплексу четвертого покоління Р-36М “Воєвода”.
Тип базування: шахтний
Кількість ступенів: 3
Довжина: 35,5 м
Діаметр: 3 м
Стартова маса: 208,1 т
Вага “корисного” навантаження: до 10 т
Кількість боєголовок: до 10 по 0,75 мт.
Максимальна дальність: 18000 км.
ЗРС С-500 “Прометей”, 55Р6М “Тріумфатор-М” — російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК), який розробляє концерн “Алмаз-Антей”. С-500 — це нове покоління зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосувати принцип роздільного вирішення завдань.
Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник.
Гарматне озброєння: 1 × 30 мм гармата ГШ-301
Точок підвіски: 12
Бойове навантаження: 8000 кг різного озброєння на зовнішній підвісці.
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