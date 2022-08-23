Про це повідомив російський правозахисник Павло Чіков у Telegram.
З початком повномасштабної війни Буткевич тимчасово зупинив діяльність з допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність та вирушив служити в ЗСУ.
У відповіді на запит його адвоката Леоніда Соловйова міністерстві оборони РФ підтвердили, що Буткевич перебуває на території так званої “ЛНР”. У заяві зазначається, його стан здоров’я задовільний.
Довідка. Максим Буткевич — український правозахисник і журналіст, що став до лав української армії у березні 2022 року. Координатор та співзасновник проєкту “Без кордонів”, спрямованого на допомогу шукачам притулку та українським переселенцям і протидії мові ворожнечі. Співзасновник центру прав людини ZMINA, Громадського радіо.
Раніше також працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів, кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.
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