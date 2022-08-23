У Міноборони РФ підтвердили, що засновник "Громадського радіо" Максим Буткевич перебуває в полоні на території незаконного збройного формування "ЛНР".

Про це повідомив російський правозахисник Павло Чіков у Telegram.

З початком повномасштабної війни Буткевич тимчасово зупинив діяльність з допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність та вирушив служити в ЗСУ.

У відповіді на запит його адвоката Леоніда Соловйова міністерстві оборони РФ підтвердили, що Буткевич перебуває на території так званої “ЛНР”. У заяві зазначається, його стан здоров’я задовільний.

Довідка. Максим Буткевич — український правозахисник і журналіст, що став до лав української армії у березні 2022 року. Координатор та співзасновник проєкту “Без кордонів”, спрямованого на допомогу шукачам притулку та українським переселенцям і протидії мові ворожнечі. Співзасновник центру прав людини ZMINA, Громадського радіо.

Раніше також працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів, кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.