Внаслідок українського удару по російській базі в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області російське військове керівництво піддалося критиці в інформаційному просторі. Тому, ймовірно, міністерство оборони РФ намагатиметься перекласти відповідальність за втрати своєї армії на так звану "ДНР".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що в українському Генштабі повідомили, що високоточним ударом ЗСУ по пункту зосередження російської живої сили та військової техніки в Макіївці знищили до 10 одиниць техніки. Втім, офіційних втрат станом на 2 січня не оголосили, пише ISW.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ 1 січня заявило, що внаслідок удару загинули 400 мобілізованих, а також 300 отримали поранення. Також геолокаційні кадри, опубліковані 1 січня показали наслідки удару в професійно-технічному училищі № 19, менш ніж за 13 км на схід від лінії фронту.

Зауважується, що міністерство оборони РФ визнало удар, стверджуючи, що чотири з шести ракет нібито вбили 63 російських військовослужбовців. Крім того, губернатор Самарської області Дмитро Азаров підтвердив, що серед загиблих військовослужбовців є жителі області.

Водночас деякі російські джерела стверджували, що на момент удару в будівлі школи перебували 600 військовослужбовців, а російські військові блогери говорили, що кількість загиблих становить близько 110 та понад 100 поранено.

Аналітики припустили, що міноборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на так званих “офіційних осіб” самопроголошеної “ДНР” та мобілізовані сили.

Представники правоохоронних органів так званої “ДНР” заявили на російських державних телеканалах, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони. Це дозволило українським захисникам завдати високоточного удару по базі.

Прихильні до Кремля ЗМІ та деякі блогери закликали російську владу запровадити суворіші правила використання мобільних телефонів серед військовослужбовців. Також з’явилася інформація, що військові командири вимагають відставки так званого голови “ДНР” Дениса Пушиліна.

Міністерство оборони Росії, ймовірно, навмисно покладалося на так званих чиновників “ДНР”, щоби звинуватити у порушеннях правил безпеки мобілізованих військовослужбовців. У ISW вважають, що “розпливчасте” визнання російським міноборони удару викликало критику російського військового командування.

Такі глибокі військові невдачі й надалі ускладнюватимуть зусилля Путіна заспокоїти російську провоєнну спільноту та зберегти панівний наратив у внутрішньому інформаційному просторі.

Російські джерела стверджують, що президент РФ Володимир Путін доручив військовим і Слідчому комітету до 6 січня провести розслідування інциденту в Макіївці. У такий спосіб, нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії може підірвати його авторитет як практичного військового лідера.