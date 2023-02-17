З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія та сили приватної військової компанії "Вагнер", ймовірно, втратили до 200 тисяч осіб, з яких близько 60 тисяч убитими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

“Міністерство оборони Росії та сили ПВК ймовірно, втратили від 175 до 200 000 осіб з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема близько 40-60 тисяч вбитими”, – зазначили в Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, з вересня 2022 року, коли була запроваджена “часткова мобілізація” у РФ, кількість втрат у росіянах значно зросла.

У розвідці пояснили, що за сучасними стандартами ведення війни, у російських сил дуже високий показник загиблих, якщо брати співвідношення між пораненими, які після того вижили і які померли. Це пов’язують з низьким рівнем медичної підготовки та забезпечення у більшості підрозділів РФ.

За даними Міноборони Великої Британії, найбільшу частку втрат серед особового складу спричиняє артилерія.

“Сили ПВК Вагнера залучали велику кількість завербованих в’язнів. Серед них втрати можуть складати до 50% “, – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Зауважимо, що в Україні триває 359-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 141 тисячу російських військових та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.