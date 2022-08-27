Міноборони РФ підтвердило загибель старшого мічмана Дмитра Череміскіна, який із квітня вважався зниклим безвісти після затоплення флагмана Чорноморського флоту. Це вже п'ятий офіційний загиблий моряк на крейсері "Москва".

Про це повідомила його дружина Надія Мерзлякова російському Telegram-каналу “Можем объяснить”.

Зазначається, що 11 серпня жінці віддали свідоцтво про смерть. Череміскін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Про те, що моряки зникли безвісти після затоплення “Москви”, його родичі заявляли ще в травні.

Наразі Череміскін — це п’ятий підтверджений загиблий з крейсера. Раніше повідомлялося про загибель матроса-строковика Івана Франтіна, а також моряків Леоніда Савіна, Івана Вахрушева та Єгора Шкребця. Деякі з них вважалися зниклими безвісти. Міноборони Росії спочатку стверджувало, що під час затоплення крейсера загинув лише один моряк.

ДОВІДКА. Згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет. 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”. Попри попередні заяви пропагандистів про те, що серед екіпажу потопленого ЗСУ крейсера “Москва” “потерь нет” – у Кремлі все ж частково їх визнали. А саме оголосили про 1 загиблого і 27 зниклих безвісти.