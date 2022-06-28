Про це йдеться у відповідній заяві.
Росіяни ствердили, що 27 червня в місті Кременчук Полтавської області ВКС Росії “завдали удару високоточною зброєю повітряного базування по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин”.
Зазначається, що внаслідок високоточного удару, зброя та боєприпаси західного виробництва, зосереджені на складській території для подальшого відправлення українському угрупованню військ на Донбасі, вражені.
“Детонація боєприпасів до західної зброї, які там зберігалися, викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував”, — інформують у міністерстві оборони РФ.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торговельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував “глибину жорстокості та варварства”, до якої “скотився” президент РФ Володимир Путін.
- Станом на 7 ранку 28 червня кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу ТЦ “Амстор” у Кременчуці зросла до 18.
- 28 червня о 22:00 розпочнеться засідання Ради Безпеки ООН, де будуть обговорювати черговий злочин російської армії проти українців – ракетний удар по торговельному центрі у Кременчуку (Полтавська область).