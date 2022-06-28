У міністерстві оборони РФ опублікували свою версію нещодавнього обстрілу у Кременчуці. За словами представників оборонного відовства, російські військові обстрілювали ангари зі зброєю, яка надійшла з Європи та США.

Про це йдеться у відповідній заяві.

Росіяни ствердили, що 27 червня в місті Кременчук Полтавської області ВКС Росії “завдали удару високоточною зброєю повітряного базування по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин”.

Зазначається, що внаслідок високоточного удару, зброя та боєприпаси західного виробництва, зосереджені на складській території для подальшого відправлення українському угрупованню військ на Донбасі, вражені.

“Детонація боєприпасів до західної зброї, які там зберігалися, викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував”, — інформують у міністерстві оборони РФ.