Про це сповіщає Reuters.
У Міністерстві оборони з посиланням на колишнього посла США в Росії Джона Саллівана заявили, що “російські війська планують застосувати хімічну зброю в зоні проведення спеціальної військової операції”.
“Ми розцінюємо цю інформацію як намір США та їх поплічників здійснити провокацію в Україні із застосуванням отрутохімікатів”, – заявив під час брифінгу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кирилов. За його словами, Росія “визначить і покарає справжніх винуватців”.
Нагадаємо, що у США мають намір збільшити обсяги виробництва високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Після того, як вони показали ефективність в Україні, ними зацікавилися інші країни.
Крім того, Збройні сили США планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО, як використовувати ракетні системи HIMARS.
- США та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій. Зокрема, йдеться про відбудову телекомунікаційної інфраструктури, поліпшення якості обслуговування та покриття, а також впровадження мобільного зв’язку покоління 5G.
- У телефонній розмові Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні.