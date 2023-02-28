Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що Сполучені Штати Америки планують провокацію в Україні з використанням отрутохімікатів.

Про це сповіщає Reuters.

У Міністерстві оборони з посиланням на колишнього посла США в Росії Джона Саллівана заявили, що “російські війська планують застосувати хімічну зброю в зоні проведення спеціальної військової операції”.

“Ми розцінюємо цю інформацію як намір США та їх поплічників здійснити провокацію в Україні із застосуванням отрутохімікатів”, – заявив під час брифінгу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кирилов. За його словами, Росія “визначить і покарає справжніх винуватців”.

Нагадаємо, що у США мають намір збільшити обсяги виробництва високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Після того, як вони показали ефективність в Україні, ними зацікавилися інші країни.

Крім того, Збройні сили США планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО, як використовувати ракетні системи HIMARS.