Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в підготовці підриву будівель у східноукраїнському місті Краматорськ. Метою "української" атаки начебто була можливість потім обвинуватити Москву у вчиненні військових злочинів і нападах на цивільне населення, щоб отримати більше допомоги з Заходу.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що міністерство оборони не надало жодних доказів для тверджень, що ймовірні атаки будуть використані Києвом, щоб спонукати західні уряди збільшити постачання зброї в країну.

Зазначено, що російська ракета вбила чотирьох людей, коли влучила в житловий будинок у місті Краматорськ 1 лютого. Росія публічно не коментувала цей удар. Москва, своєю чергою, заперечує напади на цивільне населення під час того, що вона називає “спеціальною військовою операцією” в Україні.

Київ і західні уряди стверджують, що сотні мирних жителів вбито внаслідок ворожих ракетних ударів по житлових будинках по всій Україні після вторгнення російських військ у лютому минулого року.

Також додається, що у неділю, 5 лютого, міноборони Росії заявило, що Київ планує підірвати три медичні будівлі – амбулаторії та лікарню – і “звинуватити Росію в нібито “навмисному нападі” на цивільні об’єкти”.