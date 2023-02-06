Про це інформує Reuters.
Повідомляється, що міністерство оборони не надало жодних доказів для тверджень, що ймовірні атаки будуть використані Києвом, щоб спонукати західні уряди збільшити постачання зброї в країну.
Зазначено, що російська ракета вбила чотирьох людей, коли влучила в житловий будинок у місті Краматорськ 1 лютого. Росія публічно не коментувала цей удар. Москва, своєю чергою, заперечує напади на цивільне населення під час того, що вона називає “спеціальною військовою операцією” в Україні.
Київ і західні уряди стверджують, що сотні мирних жителів вбито внаслідок ворожих ракетних ударів по житлових будинках по всій Україні після вторгнення російських військ у лютому минулого року.
Також додається, що у неділю, 5 лютого, міноборони Росії заявило, що Київ планує підірвати три медичні будівлі – амбулаторії та лікарню – і “звинуватити Росію в нібито “навмисному нападі” на цивільні об’єкти”.
“Бомбардування медичних закладів буде представлено як чергове “звірство” російських військ, що потребує відповіді світової спільноти та прискореного постачання Києву (для використання) ракет великої дальності для ударів по території Росії”, – повідомили в міністерстві оборони РФ.
- Роботи щодо ліквідації наслідків обстрілу у місті Краматорськ Донецької області завершено, всього з-під завалів деблоковано тіла 4 загиблих осіб, 2 особи врятовано.
- 1 лютого росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині. Влада повідомляє про поранених.
- За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків.