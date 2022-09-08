Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оприлюднило список озброєння, обладнання й техніки, які отримає Україна в межах нового пакета оборонної допомоги на 675 мільйонів доларів.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони США.

У Міноборони США зазначили, що новий пакет спрямований на “критичні потреби України у сфері безпеки та оборони”.

Відтак новий пакет допомоги для України міститиме у собі: додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS; чотири 105-мм гаубиці та 36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів; високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), а також 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV).

Зокрема Україна отримає: 1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї; понад 5000 протитанкових систем; тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM); додаткові гранатомети та стрілецьку зброю; 50 БМП, а також прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.

Сьогодні, 8 вересня, за інформацією низки західних ЗМІ, до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Його візит пов’язаний із намірами адміністрації президента США Джо Байдена виділити 2 млрд доларів Україні та іншим 18 країнам Європи, яким загрожує Росія.

Зазначається, що Білий дім вже повідомив про свої наміри Конгрес США. Очікується, що коли Конгрес схвалить надання допомоги, то близько 1 млрд коштів буде виділено безпосередньо Україні, а решту коштів поділять між Албанією, Боснією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією, які, на думку США, є “найбільш потенційними цілями для російської агресії”.