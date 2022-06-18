США опублікували інформаційний бюлетень, в якому зазначено кількість озброєння та військової техніки, яку було доставлено в Україну

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони США .

Від початку роботи адміністрації Джо Байдена США виділили близько 6,3 мільярда доларів на безпеку Україні. Це включає приблизно 5,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Загалом оборонна допомога США для України містить у собі надання:

понад 1 400 зенітних систем Stinger;

понад 6 500 протитанкових систем Javelin;

понад 20 000 інших протиброньових систем;

більше як 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 000 снарядів до них;

108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

19 тактичних ремонтних автомобілів;

високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

200 бронетранспортерів М113;

понад 7000 одиниць стрілецької зброї;

понад 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 контрартилерійських радари;

чотири контрмінометних радари;

чотири радари ППО;

дві системи берегової оборони Harpoon;

протипіхотні міни M18A1 Claymore;

комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні системи захищеного зв’язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникового знімання;

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

медичне забезпечення, включно з аптечками;

устаткування для електронних перешкод;

польову техніку й запчастини;

фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У відомстві зазначили, що Сполучені Штати продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами для того, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для оборони.