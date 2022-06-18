Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони США .
Від початку роботи адміністрації Джо Байдена США виділили близько 6,3 мільярда доларів на безпеку Україні. Це включає приблизно 5,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Загалом оборонна допомога США для України містить у собі надання:
- понад 1 400 зенітних систем Stinger;
- понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
- понад 20 000 інших протиброньових систем;
- більше як 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 000 снарядів до них;
- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних ремонтних автомобілів;
- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7000 одиниць стрілецької зброї;
- понад 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
- 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 контрартилерійських радари;
- чотири контрмінометних радари;
- чотири радари ППО;
- дві системи берегової оборони Harpoon;
- протипіхотні міни M18A1 Claymore;
- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні системи захищеного зв’язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникового знімання;
- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
- медичне забезпечення, включно з аптечками;
- устаткування для електронних перешкод;
- польову техніку й запчастини;
- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.
У відомстві зазначили, що Сполучені Штати продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами для того, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для оборони.
- Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня оголосив про передачу Україні озброєння та техніки на $700 мільйонів. Це вже одинадцяте вилучення, котре є частиною додаткових асигнувань у розмірі $40 мільярдів.
- Розвідка Сполучених Штатів Америки надає Україні дані, завдяки яким вдалось знайти та ліквідувати багатьох генералів з РФ.
- Президент України Володимир Зеленський під час першої з квітня телефонної розмови з президентом США Джо Байденом подякував за послідовну, незмінну підтримку нашої країни у протидії агресії з боку РФ.