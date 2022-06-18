Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони США .

Від початку роботи адміністрації Джо Байдена США виділили близько 6,3 мільярда доларів на безпеку Україні. Це включає приблизно 5,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Загалом оборонна допомога США для України містить у собі надання:

  • понад 1 400 зенітних систем Stinger;
  • понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
  • понад 20 000 інших протиброньових систем;
  • більше як 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 000 снарядів до них;
  • 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних ремонтних автомобілів;
  • високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
  • 200 бронетранспортерів М113;
  • понад 7000 одиниць стрілецької зброї;
  • понад 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
  • 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • безпілотні судна берегової оборони;
  • 22 контрартилерійських радари;
  • чотири контрмінометних радари;
  • чотири радари ППО;
  • дві системи берегової оборони Harpoon;
  • протипіхотні міни M18A1 Claymore;
  • комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
  • тактичні системи захищеного зв’язку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
  • комерційні послуги супутникового знімання;
  • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
  • медичне забезпечення, включно з аптечками;
  • устаткування для електронних перешкод;
  • польову техніку й запчастини;
  • фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У відомстві зазначили, що Сполучені Штати продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами для того, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для оборони.