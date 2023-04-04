Міністерство оборони і американська консалтингова та інженерна фірма Tetra Tech обговорили співпрацю щодо створення в Україні Навчального центру з гуманітарного розмінування.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Як повідомляється, відповідний проєкт було обговорено на зустрічі першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка із представниками американської компанії.

Зазначено, що в Навчальному центрі протягом року планується підготовити 500 фахівців з розмінування. До процесу долучатимуться і представники операторів протимінної діяльності, які на сьогодні працюють в Україні.

“Ми все робимо для того, щоб максимально збільшити спроможність наших груп розмінування для очищення територій України від “подарунків”, які залишила нам війна. Для цього максимально залучаємо іноземних партнерів. Один з прикладів співпраці – робота із компанією Tetra Tech”, – прокоментував Павлюк.

Крім того, він наголосив, що компанія готова розгорнути центр підготовки спеціалістів з розмінування, який за попередньою інформацією готуватиме близько 500 українських фахівців протягом року. За словами генерал-лейтенанта, це – потужний крок і одна зі складових спільного плану з розмінування України.