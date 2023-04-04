Про це інформує пресслужба Міноборони.
Як повідомляється, відповідний проєкт було обговорено на зустрічі першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка із представниками американської компанії.
Зазначено, що в Навчальному центрі протягом року планується підготовити 500 фахівців з розмінування. До процесу долучатимуться і представники операторів протимінної діяльності, які на сьогодні працюють в Україні.
“Ми все робимо для того, щоб максимально збільшити спроможність наших груп розмінування для очищення територій України від “подарунків”, які залишила нам війна. Для цього максимально залучаємо іноземних партнерів. Один з прикладів співпраці – робота із компанією Tetra Tech”, – прокоментував Павлюк.
Крім того, він наголосив, що компанія готова розгорнути центр підготовки спеціалістів з розмінування, який за попередньою інформацією готуватиме близько 500 українських фахівців протягом року. За словами генерал-лейтенанта, це – потужний крок і одна зі складових спільного плану з розмінування України.
- Українські землі заведено вважати одним із найцінніших ресурсів нашої держави, що носить найменування аграрної. В умовах сьогодення цей потенціал знаходиться під загрозою, адже значна частина території країни є замінованою, а мільйони українців живуть фактично під дамокловим мечем. Нове “звання” найбільш замінованої країни світу також несе за собою негативний вплив на посівну, а відтак – на експорт зерна та голод в Україні й поза її межами.
- У Литві сапери Збройних сил України розпочали місячний навчальний курс з розмінування, який передбачає не тільки набуття знань від інструкторів, а й надання необхідного для навчання обладнання, яке наші військові отримають по завершенню курсу.