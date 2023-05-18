Міністерство оборони України та українська аналітична онлайн-система YouControl підписали Меморандум про взаємодію та співпрацю.

Джерело: пресслужба Міноборони.

У межах співпраці представники Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, а також інших спеціалізованих структурних підрозділів Міністерства оборони України, отримають доступ до сервісів системи, яка дозволяє сформувати повне досьє на кожну компанію і ФОП України на основі відкритих даних з понад 180 джерел.

Крім того, YouControl проведе навчальний тренінг та відповідну сертифікацію представників Служби внутрішнього аудиту та інших спеціалізованих структурних підрозділів Міністерства оборони України.

“Якісне та ефективне використання можливостей інформаційно-аналітичної системи YouControl сприятиме підвищенню спроможностей Міністерства оборони України під час моніторингу та оцінки ризиків для надання релевантних висновків щодо контрагентів (пов’язаності сторін, судових справ, фіскальних даних компаній та інформації про борги, фінансові та ринкові потужності контрагента тощо)”, – йдеться у заяві.

Зазначено, що Меморандум про взаємодію та співпрацю оборонного відомства з українською аналітичною онлайн-системою YouControl від Міноборони підписав директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковник Олександр Титковський.