Про це інформує 24.hu.

У відомстві зазначили, що Угорщина не підтримує жодних кроків, які ведуть до ескалації війни, тому не планує відправляти в Україну військових або надавати озброєння.

“Позиція Угорщини не змінилася: ми – на боці миру і не підтримуємо жодних кроків, які ведуть до ескалації війни – саме тому ми не відправляємо в Україну ні зброї, ні солдатів. Тим не менше, як сусідня країна, в межах найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, країна допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. З огляду на це, ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях”, – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, що у лютому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешта виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.

Також Угорщина – проти пропозиції продовжити період дії санкцій із шести до 12 місяців. Запровадження санкцій на рік дало б менше можливостей Будапешту зривати санкції та рішення ЄС.

В Євросоюзі не вдалося досягти компромісу з Угорщиною, тому блок готовий піти назустріч вимогам Орбана. Зокрема виключити цих чотирьох осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших осіб.

“Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і навіть радимо це робити всьому західному світу, оскільки без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів. Ось чому ми не згодні з тим, що священники і церковні лідери потрапляють до санкційних списків; досить погано, що це може статися з артистами і спортсменами”, – заявляв Орбан у промові 18 лютого.