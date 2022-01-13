Міністерство оборони України уклало державний контракт із Дослідно-проєктним центром кораблебудування (ДПЦК) на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Роботи виконуватиме Державне підприємство “Дослідно-проєктний центр кораблебудування” коштом Міністерство оборони України.

Повідомляється, що державний контракт на проведення комплексу ремонтно-модернізаційних робіт з підприємством було укладено наприкінці 2021 року.

Згідно з держконтрактом роботи проходитимуть у кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосереднього його ремонту та модернізації.Схожі за своїм обсягом та складністю заходи для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство України.

Саме тому для реалізації проєкту “Дослідно-проєктний центр кораблебудування” співпрацюватиме з іншими українськими підприємствами “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект”, Державне підприємство “Миколаївський суднобудівний завод” який входять до складу “Укроборонпрому”.