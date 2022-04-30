Про це сповістив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

“Чи буде РФ оголошувати повну мобілізацію, – безумовно, це залежатиме від тих бойових дій, які наразі тривають у східній операційній зоні. Якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо”, – зазначив Мотузяник.

Також речник Міноборони додав, що наразі фіксується посилення наступальних дій з боку російської армії одночасно на всіх напрямках сходу України. Цілком ймовірно, що ЗС РФ готується ще більшої активізації бойових дій.

Зауважимо, що схожу думку висловив і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він припустив, що Кремль може оголосити мобілізацію на 9 травня, проте підкреслив, що у нього не має інформації, яка б підтвердила це.