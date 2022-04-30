Російський уряд може оголосити повну мобілізацію серед свого населення, якщо залучені проти України військові підрозділи РФ найближчим часом не досягнуть поставлених цілей.

Про це сповістив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

“Чи буде РФ оголошувати повну мобілізацію, – безумовно, це залежатиме від тих бойових дій, які наразі тривають у східній операційній зоні. Якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо”, – зазначив Мотузяник.

Також речник Міноборони додав, що наразі фіксується посилення наступальних дій з боку російської армії одночасно на всіх напрямках сходу України. Цілком ймовірно, що ЗС РФ готується ще більшої активізації бойових дій.

Зауважимо, що схожу думку висловив і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він припустив, що Кремль може оголосити мобілізацію на 9 травня, проте підкреслив, що у нього не має інформації, яка б підтвердила це.