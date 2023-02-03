Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на слова начальника Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковника Бориса Закутнього.
“Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому”, – зазначив начальник управління.
Також Борис Закутній розповів, що у 2022 році Міноборони у взаємодії з Держгеокадастром, Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції України та органами військової прокуратури усунуто перешкоди в користуванні землями оборони загальною площею понад 6 тис. га.
За його словами, серед повернутих ділянок – земельна ділянка діючого авіаційного полігону, призначена для забезпечення тактичної підготовки екіпажів авіації ЗСУ.
Також полковник зазначив, що повернута територія є фундаментальною основою для підготовки українських льотчиків, які захищають повітряний простір України.
У Міноборони наголосили, що Кабінет міністрів України прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.
Планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування, ремонту і модернізації БпЛА складе 95,5 млн дол. протягом 10 років. Будівництво заводу й облаштування центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірено і доведено на практиці.
- Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар повідомив, аби отримати дозвіл на приєднання майбутнього підприємства з виробництва БПЛА Bayraktar до електричної мережі України у нього запросили $10 млн. Також його попередили, що на під’єднання потрібно буде близько двох років.
- За останній час Міністерство оборони України уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.