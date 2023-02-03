Міністерство оборони України узгодило з інвесторами та зацікавленими сторонами місце розташування центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації та навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотників Bayraktar.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на слова начальника Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковника Бориса Закутнього.

“Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому”, – зазначив начальник управління.

Також Борис Закутній розповів, що у 2022 році Міноборони у взаємодії з Держгеокадастром, Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції України та органами військової прокуратури усунуто перешкоди в користуванні землями оборони загальною площею понад 6 тис. га.

За його словами, серед повернутих ділянок – земельна ділянка діючого авіаційного полігону, призначена для забезпечення тактичної підготовки екіпажів авіації ЗСУ.

Також полковник зазначив, що повернута територія є фундаментальною основою для підготовки українських льотчиків, які захищають повітряний простір України.

У Міноборони наголосили, що Кабінет міністрів України прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.

Планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування, ремонту і модернізації БпЛА складе 95,5 млн дол. протягом 10 років. Будівництво заводу й облаштування центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірено і доведено на практиці.