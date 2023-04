Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Сполученого Королівства.

Операція Interflex продовжує підготовку особового складу Збройних Сил України, на сьогодні вже підготовлено понад 10 000 новобранців.

Підтримка Великої Британії Україні залишається “непохитною”. У відомстві заявили, що у 2023 році прагнуть навчити 20 000 новобранців.

📸 Operation Interflex continues to train personnel from the Armed Forces of Ukraine, and has so far trained over 10,000 recruits.

🇬🇧 The UK’s support to Ukraine remains steadfast as we aim to train 20,000 recruits in 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 6, 2023