Британські збройні сили підготували вже 10 тисяч українських армійців. У 2023 році підтримка ЗСУ посилиться.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Сполученого Королівства.

Операція Interflex продовжує підготовку особового складу Збройних Сил України, на сьогодні вже підготовлено понад 10 000 новобранців.

Підтримка Великої Британії Україні залишається “непохитною”. У відомстві заявили, що у 2023 році прагнуть навчити 20 000 новобранців.

📸 Operation Interflex continues to train personnel from the Armed Forces of Ukraine, and has so far trained over 10,000 recruits. 🇬🇧 The UK’s support to Ukraine remains steadfast as we aim to train 20,000 recruits in 2023. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/42rvkcRfnp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 6, 2023

Зауважимо, у Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, під час занять відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, щоб солдати-добровольці, які не мають практично жодного військового досвіду, могли захищати свою Батьківщину.

Раніше директор з питань операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що США та їхні союзники вже підготували понад 4000 українських армійців.

Окрім цього, 15 листопада Рада Європейського Союзу офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги у протистоянні широкомасштабному російському вторгненню.

EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України у різних місцях на території держав-членів ЄС.

30 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що понад 7000 українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів з початку повномасштабного російського вторгнення минулого року.

30 березня також стало відомо, що танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.