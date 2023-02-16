Міністерство оборони України реалізує проєкт автоматизації логістичних процесів, зокрема обліку в ЗСУ за допомогою німецької системи SAP.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

За його словами, першими будуть автоматизовані облік речового майна та облік запчастин з модулем ремонту техніки.

“Автоматизація в армії триває. Деякі реформи йдуть повільніше. Але деякі – навпаки набирають обертів, бо без цього ніяк. Однією з цих нагальних змін є автоматизація логістичних процесів, зокрема облік в ЗСУ за допомогою німецької ERP системи SAP”, – повідомив Олексій Резніков.

А також зазначив, що зараз проєкт перебуває в активній фазі. Почнеться він із двох треків: автоматизації обліку речового майна та автоматизації обліку запчастин й модуля ремонту техніки.

За словами міністра оборони, зараз триває обговорення з німецькою компанією SAP SE щодо деталей запропонованого пакету ліцензій, технічної й консультаційної підтримки. “Наповнюємо команду, здебільшого – з лав мобілізованих, потрібних SAP-спеціалістів. Робоча група з представниками армій країн-членів НАТО, які використовують таке ж, як і ми рішення, – SAP4HANA, вже працює”, – підкреслив Резніков.

А також додав, що сьогодні ключове завдання – найшвидше впровадження автоматизації обліку, зараз всі варіанти щодо цього обговорюються з партнерами.

Крім того, як зазначив міністр, спільно з Мінцифри активно триває пошук донорів, що допоможуть з компʼютерною технікою.

“Останнє, але важливе: запчастини для першої закордонної САУ вже в системі”, – підсумував міністр оборони України.

Довідково. SAP – один із провідних світових виробників програмного забезпечення для управління бізнес-процесами, що розробляє рішення, які сприяють ефективній обробці даних і інформаційному потоку між організаціями.