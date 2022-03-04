Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Міністерство не купує рекламу для власних сторінок, як й інші відомства України. Натомість сторінки уряду та міністерств верифіковані, тобто мають блакитну галочку біля назви, що підтверджує їх офіційність.

“Ми не купуємо собі рекламу взагалі! Будьте уважні!” — зазначили у відомстві.

На світлині зазначено, що фейкові “Міноборони” створили бота для надання інформації про пересування “ворога”. Проте цю сторінку, можливо, створили якраз для того, щоб допомогати уникати терористам зустрічі із воїнами України. Тому не слід користуватися неперевіреними платформами та інструментами.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдалися до кібератак та інформаційних диверсій. Вони можуть викласти фейкові дані стосовно гуманітарної допомоги, “зеленого коридору”, поразок українських воїнів тощо. Також можуть з’явитися відео, де президент Володимир Зеленський нібито заявляє про капітуляцію країни або аналогічні заяви на сайтах міських рад, ОДА, обласних рад тощо. Ще загарбники можуть використовувати технологію діпфейків, тобто підробки відео.

Український уряд та Збройні сили України будуть надавати відсіч ворогу до останнього — до перемоги, наголошує Міноборони.