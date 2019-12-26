Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Протягом IV кварталу через зосередження ресурсів Міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів «Javelin» виробництва США. Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. Маємо декілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, декілька літаків. Говорячи декілька, я маю на увазі ресурс IV кварталу. Ми продовжуємо рухатися у напрямку забезпечення військ станціями радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки”, – розповів заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

За словами заступника міністра, в 2019 році міністерству вдалося реалізувати три контракти.

“Два контракти з Урядом США за програмою закордонних військових продажів, а також один контракт з Агенцією НАТО з підтримки та постачання. Це дозволяє нам використовувати всі ресурси, які існують на ринку озброєння — державні національні, недержавні національні, а також закордонні виробники і постачальники”, – сказав він.

При цьому Петренко також наголосив, що наразі нарощуються темпи постачання до збройних сил нових зразків військової техніки та озброєнь.

У свою чергу на сторінці посольства України в США в Facebook відзначили, що зазначний контракт є першим масштабним контрактом прямих міжурядових оборонних закупівель між США і Україною.

“Це перший масштабний контракт прямих міжурядових оборонних закупівель озброєнь між Україною та США. Україна уклала контракт на придбання партії ПТРК “Javelin” з США завдяки закупівлям, здійсненим безпосередньо Міністерство оборони України за програмою Пентагону “Міжнародні військові продажі” (Foreign Military Sales, FMS)“, – йдеться в заяві.

Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.