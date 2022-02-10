Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Резніков наголосив, що РФ продовжує мілітаризувати Крим і використовувати окупований півострів як полігон. За його словами, якщо світ спільно не тиснутиме на “повзучу” тактику Кремля, то решта країн також можуть її перейняти.
“Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності”, – додав він.
Під час російських навчань перекриють значну частину морських районів. А саме практично весь південь Азовського моря і північно-західну частину Чорного моря. Росія оголосила їх небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого, коли навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. Олексій Резніков зазначає, що такими діями РФ вкотре продемонструвала зловживання міжнародним правом, аби досягнути власних геополітичних цілей шляхом інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України.
Міноборони заяву Росії про “небезпечні для плавання” території назвали черговою загрозою суверенітету України. Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у зазначених районах і можливість решти суден вільно заходити до українських портів. Насамперед в Азовському морі.
“Що беззаперечно є порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ”, – йдеться в повідомленні.
У повідомленні також наголосили, що Військово-морські сили готові до розвитку “будь-яких сценаріїв і провокацій”, зокрема захисту країни з морського напрямку. Зазначимо, що Росія переспрямувала в Чорне море шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів для спільних навчань. Військові припускали, що РФ може створити угруповання з 12 великих десантних кораблів біля берегів України.
- Нагадаємо, Росія та Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання біля українського кордону. Вони анонсовані тренуваннями з метою відпрацювання завдань для відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та “захисту інтересів Союзної держави”.
- Також Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ заявив, що ймовірність нападу з боку Росії висока, однак через паніку Україна може “втратити економіку”.
- Міністр закордонних справ Великої Британії підпише законопроєкт про жорсткі санкції стосовно Росії вже цього тижня. Їх можуть ввести у разі ймовірного нападу Російської Федерації на Україну, зокрема проти компаній, пов’язаних із РФ.
- Раніше повідомлялося, що члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти нашої країни. Такі обмежувальні заходи займатимуть перше місце в списку дій, спрямованих проти режиму Володимира Путіна, навіть до вторгнення в Україну.
- 9 лютого в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Для Збройних Сил України надіслали понад 80 тонн боєприпасів.