Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Резніков наголосив, що РФ продовжує мілітаризувати Крим і використовувати окупований півострів як полігон. За його словами, якщо світ спільно не тиснутиме на “повзучу” тактику Кремля, то решта країн також можуть її перейняти.

“Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності”, – додав він.

Під час російських навчань перекриють значну частину морських районів. А саме практично весь південь Азовського моря і північно-західну частину Чорного моря. Росія оголосила їх небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого, коли навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. Олексій Резніков зазначає, що такими діями РФ вкотре продемонструвала зловживання міжнародним правом, аби досягнути власних геополітичних цілей шляхом інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України.

Міноборони заяву Росії про “небезпечні для плавання” території назвали черговою загрозою суверенітету України. Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у зазначених районах і можливість решти суден вільно заходити до українських портів. Насамперед в Азовському морі.

“Що беззаперечно є порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ”, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також наголосили, що Військово-морські сили готові до розвитку “будь-яких сценаріїв і провокацій”, зокрема захисту країни з морського напрямку. Зазначимо, що Росія переспрямувала в Чорне море шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів для спільних навчань. Військові припускали, що РФ може створити угруповання з 12 великих десантних кораблів біля берегів України.​