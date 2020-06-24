Міністерство оборони підписало контракт на поставку авіаційного палива з компанією олігарха Ігоря Коломойського "Укртатнафта", яка запропонувала найвищу ціну на аукціоні.

Про це повідомляють #Букви.

У квітні 2020 року Міністерство оборони України оголосило тендер на покупку 3550 тонн авіаційного палива. У тендері брали участь 6 компаній. Серед них найменшу ціну (12 600 грн/т) запропонувала компанія “Окко”, найвищу (16 256 грн/т) — “Укртатнафта”. Різниця в ціні — 29%.

Пропозиції 5 компаній, за винятком компанії “Укртатнафта”, що належить олігархові Ігорю Коломойському, були відхилені тендерним комітетом. Причина відхилення — “неусунення учасником недоліків у поданих ним документах”.

Переможцем тендеру стала компанія “Укртатнафта”. Відповідне рішення було прийнято 16 червня.

У вівторок, 23 червня, Міністерство оборони і “Укртатнафта” підписали договір, його текст опублікований на сайті Prozorro. Відповідно до договору, компанія зобов’язана поставити паливо протягом 1 місяця.

Як зазначає профільне видання enkorr.com.ua, компанії з групи “Приват” не брали участь в тендерах Міноборони з 2015 (коли був запущений сервіс держзакупівель ProZorro) до 2019 року. При цьому протягом останнього року ці компанії програвали тендери або були дискваліфіковані тендерним комітетом. Таким чином, цей контракт на поставку авіаційного палива — перший за останні 5 років.