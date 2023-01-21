За інформацією українських ЗМІ, Міністерство оборони підписало контракт на послуги організації харчування військових у 2023 році, відповідно до якого деякі продукти закуповуються дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, який отримав у розпорядження відповідний контракт та випустив статтю про це разом з виданням ZN.

За словами Ніколова, від “джерел у ЗСУ” він отримав угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

“Наголошу ще раз, мова не про “нуль”, одна доставка до якого дійсно може зробити дорожчою будь-яку закупівлю”, – уточнив журналіст.

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Загальна вартість складеної угоди – 13,16 мільярда гривень. Відповідно до угоди, військовим закуповують яйця по 170 грн за десяток (тобто, по 17 грн за штуку), кілограм картоплі за 22 гривні, курячі стегна по 120 гривень за кілограм, огірки по 100 гривень за кілограм тощо.

Водночас у супермаркетах вартість таких продуктів у рази нижча. До прикладу, у столичному супермаркеті одне яйце можна придбати по 7 грн за штуку (70 гривень за десяток). Картопля вартує 8 грн/кг, а не 22 гривні. Огірки можна придбати за 60, а не 100 гривень.

Нинішній контракт розміром гривень Міноборони уклало з ТОВ “Актив компані”. Ця фірма зі статутним капіталом одна тисяча гривень. Вона зареєстрована за адресою масової реєстрації у Києві: по вул. Дегтярівській, 25А, літера Л.

У 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

“Постачальник – класична “прокладка” зі статутником 1 тисяча гривень. Але власником є досвідчений у забезпеченні армії Валерій Мелеш – це колишній Державного підприємства Міністерства оборони “Білоцерківський військовий торг”. Тобто не можна сказати, що Міноборони Резнікова і “прокладка” не розуміли що робили, коли укладали угоду на картоплю по 22 гривні”, – додав журналіст.

У 2019 році ТОВ “Актив компані” фігурувало у кримінальному провадженні Нацполіції №12019100100003229. Фірма для участі в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт, який не відповідав дійсності.

Зазначається також, що Мелеш став директором “Актив компані” за місяць до укладання угоди з Міністерством оборони.

Сама компанія була заснована у 2016 році Шеремет Тетяною Григорівною, яка раніше очолювала дочірнє підприємство “Одеський військторг” держпідприємства Міноборони “Управління торгівлі Південного оперативного командування”.

“Тобто “Актив компані”, найшвидше, є “прокладкою”, створеною професіоналами сфери постачання харчів для військових. Ця компанія вже мала дрібні держзамовлення у попередні роки, однак її зірка засяяла лише зараз, коли інформацію про закупівлі Міноборони повністю приховали у Prozorro”, – мовиться у статті.

Юрій Ніколов наголосив, що цієї ситуації не було б, якби Міноборони публікувало Prozorro ціни на продукти.

“Така прозорість мала б стримуючий ефект. Я так кажу на досвіді. Перед вторгненням військові частини у цих самих областях годувала інша фірма, яка теж була на короткій нозі з тодішнім керівництвом Міноборони. Але тоді і близько не було таких апетитів. Наприклад, та сама картопля була в контракті по 11 гривень. Хоча її ціна в магазинах тоді була фактично такою самою як і зараз. Просто тоді ціни публікувались згідно закону, і жуліки не хотіли підставляти борт під прожектор прозорості. А зараз всі закупівлі Міноборони закриті на час вторгнення. І понеслась”, – зауважив він.