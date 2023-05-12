Під час візиту до Харківської області міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Міноборони замовить в "Укроборонпрому" українські танки "Оплот" для Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

“Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ “Оплот”. На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у “Укроборонпрому” для українського війська “Оплоти”, – сказав очільник Міноборони.

Крім того, під час робочого візиту Олексій Резніков провів тестування танку “Оплот”.

Також міністр оборони нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств “Укроборонпрому” за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що “Укроборонпром” є надійним партнером на шляху до перемоги.

“Перші місяці повномасштабного вторгнення Україна вистояла завдяки героїзму Сил безпеки та оборони України, а також безперервній роботі підприємств “Укроборонпрому”. Наше завдання – це спільно з країнами-партнерами забезпечити постійне збільшення обсягів виробництва та ремонту усіх видів озброєння та військової техніки”, – підсумував генеральний директор “Укроборонпрому” Юрій Гусєв.

Довідково. БМ “Оплот” — сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Головний конструктор машини — Борисюк Михайло Дем’янович. БМ “Оплот” є докорінною модернізацією танка Т-84У “Оплот” та найновішим представником серії танків Т-84. Виробництво першого танка почалося в кінці 2008 року і зайняло три місяці. У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою БМ “Оплот”.

Основний бойовий танк “Оплот-М” є бойовою гусеничною машиною, яка має високу вогневу міць, надійний захист і високу рухливість. Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколетючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.