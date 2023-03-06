Про це розповів міністр в інтерв’ю Liga.net.
За словами Резнікова, заощадження коштів було другим фактором в ухваленні рішення про зміну умов для виплати військовослужбовцям надбавок у 30 тисяч грн. Головною ж причиною – “справедливість”.
Глава Міноборони розповів, що отримував сигнали від бійців про те, що військові, які ризикують життям, отримують надбавку 100 тисяч грн, але й сили забезпечення, які за 20-40 км від лінії фронту і не ризикують так своїм життям, теж отримують 100 тисяч грн, що не є справедливим. Через це, вважає він, була потрібна модернізація виплат.
“Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на “нулі” – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 тисяч гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення”, – сказав він.
Відтак за різними факторами відомству вдалося заощадити “близько 100 млрд грн”. Міністр уточнив, що у лавах Сил оборони є втрати. Відтак родинам загиблих необхідно виплатити по 15 млн грн; також є виплати пораненим.
“Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте “заощадження” – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо”, – резюмував Олексій Резніков.
- 396 депутатів Верховної Ради отримали стовідсоткову надбавку до свого окладу за “інтенсивність праці” протягом січня 2023 року.
- З 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.
- Міністерство оборони України минулими днями отримало багато запитів пояснити зміни щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Мовиться саме про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 000 та 30 000 гривень.