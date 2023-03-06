У Міноборони розповіли, що "заощадили" близько 100 млрд грн після перегляду порядку виплат надбавок у 30 тисяч грн для військових, які не задіяні у виконанні бойових завдань. Глава відомства Олексій Резніков зазначив, що ці кошти необхідні для забезпечення ЗСУ.

Про це розповів міністр в інтерв’ю Liga.net.

За словами Резнікова, заощадження коштів було другим фактором в ухваленні рішення про зміну умов для виплати військовослужбовцям надбавок у 30 тисяч грн. Головною ж причиною – “справедливість”.

Глава Міноборони розповів, що отримував сигнали від бійців про те, що військові, які ризикують життям, отримують надбавку 100 тисяч грн, але й сили забезпечення, які за 20-40 км від лінії фронту і не ризикують так своїм життям, теж отримують 100 тисяч грн, що не є справедливим. Через це, вважає він, була потрібна модернізація виплат.

“Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на “нулі” – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 тисяч гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення”, – сказав він.

Відтак за різними факторами відомству вдалося заощадити “близько 100 млрд грн”. Міністр уточнив, що у лавах Сил оборони є втрати. Відтак родинам загиблих необхідно виплатити по 15 млн грн; також є виплати пораненим.

“Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте “заощадження” – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо”, – резюмував Олексій Резніков.