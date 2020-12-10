У четвер, 10 грудня, Міністерство оборони України розповіло про деталі співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим щодо його ймовірного працевлаштування.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міноборони.

У відомстві зазначили, що ідея долучити Бутусова до роботи в Міноборони не передбачала того, що йому запропонують посади заступника, першого заступника чи міністра оборони. Для цього мають бути відповідні професійні підстави.

“За результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України. Ця процедура не може бути переглянута.

“Висловлюємо сподівання, що в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня теперішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар’єру та просунутися на вищі посади в МОУ”, – додали в міністерстві.

Користувачі у коментарях зазначили, що ситуація з “працевлаштуванням” Бутусова схожа на цирк. Деякі коментатори поставили під сумнів компетенцію CMM-менеджера, який опублікував цей пост.

Зазначимо, що напередодні співбесіди Юрій Бутусов у своєму Facebook повідомив, що розраховує на посаду заступника міністра оборони. Журналіст додав, що вимагає співбесіди особисто з главою Міноборони Андрієм Тараном. Також він вимагав присутності преси та дозволу на пряму трансляцію зустрічі у Facebook.

“Тільки міністр Таран зможе забезпечити необхідний мені статус заступника міністра і доступ до справи “вагнерівців”, для того, щоб просунути розслідування і викрити російську агентуру в керівництві України. Я розумію, що якщо не почати з викриття зрадників, ніяких реформ в нашій армії не буде”, – написав Бутусов перед співбесідою.

Поки журналіст ніяк не прокоментував перебіг спілкування з представниками оборонного відомства.