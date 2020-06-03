Цю інформацію #Буквам підтвердили депутати “Слуги народу”.

При цьому ці депутати проти такого призначення і називають таке кадрове рішення “наше прикре самогубство”.

Посада міністра освіти залишається вакантною з 4 березня, коли Уряд відправив у відставку Кабмін Олексія Гончарука. Анна Новосад, яка була міністром освіти і науки в Кабміні Гончарука, відмовилася працювати в Кабміні Шмигаль. Зараз обов’язки міністра освіти і науки виконує Любомира Мандзій.

У 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.

“Політичні орієнтири я обрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося випробувати на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. упевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка буде займатися справою і досягне значних результатів. ми побудуємо нову Чернігівщину … “, – заявляв Шкарлет в інтерв’ю.

У 2015 Шкарлет балотувався до облради вже від БПП, але не обрався.

Шкарлет вже пройшов співбесіду з парламентським комітетом, про що написав “Лівий берег”.