З міркувань безпеки та через складності логістики проведення ЗНО Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських закладів вищої освіти, які тимчасово перебувають за кордоном.

Саме тому МОН як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого мультипредметного тесту.

За даними МОН, тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів, відтак мультипредметний тест у 2023 році міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов – на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок мультипредметного тесту з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

За словами міністра освіти і науки, вдосконалена версія мультипредметного тесту враховуватиме побажання випускників, яких під час навчання диференціювали за рівнем вивчення різних предметів.

“Спочатку учасники будуть упродовж 90 хвилин виконувати завдання з української мови та математики, а після короткої перерви – ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин і буде проводитися в інший день”, – зазначив Сергій Шкарлет.

Тестування відбуватиметься у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій. У додатковій сесії зможуть узяти участь вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів будуть оприлюднені заздалегідь.

У МОН України зауважили, що мультипредметний тест може бути проведено в Україні та в окремих іноземних країнах. Рішення про проведення НМТ за кордоном та можливий перелік країн прийматиметься навесні з урахуванням воєнно-політичної ситуації. Реєстрацію для участі в НМТ заплановано провести у квітні.

“Звичайно, що для вступу можуть бути використані як результати національного мультипредметного тесту 2023 року, так і результати НМТ 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років”, – пояснив Сергій Шкарлет.

А також зазначив, що вступники на спеціальності, для яких передбачено творчий конкурс, будуть вступати за результатами НМТ та творчого конкурсу. Вбачається, що перехід до НМТ не вимагатиме кардинально нових підходів до розроблення тестових завдань і загалом не ускладнить технологію підготовки до проведення тестування.

У відомстві наголосили, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного закону Верховною Радою України.