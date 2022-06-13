Представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, повідомила, що відтепер для "досліджень у гуманітарних науках, зокрема у сфері права", не потрібні публікації в іноземних журналах, які входять в Scopus та Web of Science. Проте ентузіазм нардепки не розділили її колеги та науковці, рішення МОУ розкритикували, зазначивши, що хтось вирішив скористатися війною, аби захистити дисертації з права.

Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун у Facebook.

“Пані Совгиря пише, що “для гуманітаріїв вимоги обов’язкової публікації в цих журналах” були “поверховим рішенням людей, далеких від процесу досліджень в гуманітарних науках, зокрема у сфері права”. Ну, по-перше, право — не гуманітарна, а суспільствознавча наука. Це варто було б знати юристці й представниці в КСУ, перш ніж коментувати чиєсь “нерозуміння досліджень” у правознавчій сфері”, – зазначила Совсун.

Вона нагадала, що Scopus та Web of Science — це міжнародні наукометричні бази, до яких входять різноманітні наукові журнали, якість публікацій яких контролюють. Тобто до цих матеріалів застосовується незалежне анонімне рецензування та кропіткий процес розгляду матеріалів. І що важливо — є українські журнали, які входять в ці бази.

Нардепка також розповіла, що функціонують ті видання, котрі не входять у ці бази: “скидаєш статтю, платиш вказану суму — і отримуєш “наукову публікацію”, заплатив гроші за публікацію, отримав свою публікацію, на основі неї — науковий ступінь, за який потім отримуєш надбавки з державного бюджету”.

Для боротьби з фальшуванням наукових досліджень свого часу й були запроваджені норми про публікації в журналах, в яких дотриманий мінімальний стандарт якості.

“Я в курсі широкої академічної дискусії з критикою наукометричних баз. Проте я так само знаю, що альтернативи, які пропонують в Україні — геть неприйнятні. Бо все хочуть лишити “як було”. Аби далі можна було публікувати що завгодно і потім отримувати надбавки за ступені”, – наголосила Совсун.

За її словами, те, що зараз пропонує Міносвіти — це й близько не реагування на запити від справжніх науковців у сфері гуманітаристики чи інших сферах, просто “хтось вирішив скористатися війною, аби позахищати чергові дисертації з права”.

Нардепка визнала, що має мало надії змінити це рішення, але закликає суспільство знати, хто зараз користується з війни, аби порозв’язувати свої особисті питання, і дати цьому оцінку.

Своєю чергою, науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко зазначив, що на жаль, для Зеленського його оточення стає тією отрутою, яка системно роз’їдатиме, мов корозія, його образ глави держави, що бореться разом зі своїм народом проти окупанта, відкладаючись осадом нездатності розбудовувати країну в майбутній мирний час.

Він наголосив, що в момент, коли Зеленський публічно “видав індульгенцію шкарлетівщині, мовляв, помилки стали дрібними, він, з одного боку, наче наголосив на важливості військового порядку денного понад усі інші проблеми. З іншого, прямо вказав на двері закордонних університетів майбутнім студентам та аспірантам. Бо нащо змагатися на освітньо-науковій ниві між собою там, де шахраї прописують правила під себе, краще відразу емігрувати”.

Він переконаний, що по суті, доведеться заново відбудовувати цілу інституцію, яку любі друзі Володимира Олександровича руйнують вщент.

Довідка. У 2020 році перед голосуванням у Верховній Раді про призначення Сергія Шкарлета міністром спільнота Могилянки звернулась до народних депутатів не призначати його на посаду через виявлені ознаки плагіату в наукових роботах.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яку очолював колишній очільник Могилянки Сергій Квіт, у жовтні 2020 року дало офіційний висновок, що в 4 публікаціях Шкарлета є плагіат – запозичення чужої роботи без вказування імені автора. Міністр натомість спрямував позов до суду на НАЗЯВО. Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.

Вже 19 травня під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії Володимир Зеленський заявив, що цінності в Україні змінилися через початок повномасштабної війни й проблема причетності міністра освіти й науки Сергія Шкарлета до плагіату – не є нагальною.