Мінреінтеграції ініціювало створення Центрів підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Проєкт розроблено на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Як повідомляється, потреба у комплексному вирішенні тих чи інших проблем ВПО, ветеранів і постраждалих від війни зростає. Тож такі центри при ОВА відіграватимуть ключову роль у взаємодії та координації між органами виконавчої влади, громадськими й волонтерськими організаціями.
“Учасники наради підкреслили важливість створення дієвого механізму реагування на актуальні запити громадян. Нині проєкт постанови перебуває на погодженні в центральних органах виконавчої влади України”, – йдеться в дописі.
Нагадаємо, що Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо утворення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи та звільнені з полону відтепер можуть отримати ваучери на навчання – документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.
Варто додати, що, за результатами опитування КМІС, 53% українців готові допустити у своє оточення внутрішньо переміщених осіб, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%). Ксенофобне ставлення до переселенців мають лише 5% (стільки ж, скільки й до україномовних українців). Як зауважили в КМІС, ситуація з ВПО виглядає цілком задовільною.
- Освітня онлайн-платформа Prometheus створила безкоштовний навчальний курс для внутрішньо переміщених осіб.
- У Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) дослідили, як українці ставляться до внутрішніх переселенців, тих, хто вимушено виїхав за кордон, російськомовних громадян та людей, які знаходяться в окупації.
- До Мінреінтеграції надійшли звернення від внутрішньо переміщених осіб, яким затримують виплати допомоги на проживання. Йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу “Дія”.