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Мінреінтеграції ініціювало створення Центрів підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту

Сьогодні, 3 травня, на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук за участі профільних міністерств і відомств обговорювався ініційований Мінреінтеграції проєкт постанови "Про утворення Центрів підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту".

Середа, 3 травня 2023, 22:52
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Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Проєкт розроблено на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Як повідомляється, потреба у комплексному вирішенні тих чи інших проблем ВПО, ветеранів і постраждалих від війни зростає. Тож такі центри при ОВА відіграватимуть ключову роль у взаємодії та координації між органами виконавчої влади, громадськими й волонтерськими організаціями.

“Учасники наради підкреслили важливість створення дієвого механізму реагування на актуальні запити громадян. Нині проєкт постанови перебуває на погодженні в центральних органах виконавчої влади України”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо утворення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи та звільнені з полону відтепер можуть отримати ваучери на навчання – документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Варто додати, що, за результатами опитування КМІС, 53% українців готові допустити у своє оточення внутрішньо переміщених осіб, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%).  Ксенофобне ставлення до переселенців мають лише 5% (стільки ж, скільки й до україномовних українців). Як зауважили в КМІС, ситуація з ВПО виглядає цілком задовільною.

Теги: війна, Ірина Верещук, Мінреінтеграції, підтримка України, проєкт, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, центр підтримки цивільних

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