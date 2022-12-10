У деяких містах України на місцевому рівні запроваджена компенсація за придбання генераторів. На неї мають право об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельні контори (ЖБК) та керівники багатоквартирних будинків. Як отримати компенсації та в яких містах це можна зробити розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

Київ

Мешканцям багатоквартирних будинків компенсують 75% від вартості генератора. Максимальна сума – 80 тисяч гривень.

Отримати компенсацію можна, подавши заяву та пакет документів до районної адміністрації. Кошти будуть виплачені протягом 2 місяців.

Львів

Для ОСББ, ЖБК і решти житлового сектору сума відшкодування становить 50% від ціни, однак максимум – 30 тисяч гривень.

Для підприємців ресторанної сфери та роздрібної торгівлі харчовими продуктами передбачено ваучер. Розглянути заяву й ухвалити рішення комісія має впродовж 10 днів.

Полтава

Компенсацію можуть отримати мешканці будинків, де є понад 2 поверхи. Відшкодування не має перевищувати 50% від вартості пристрою, але не більше 80 тисяч гривень.

Одеса

Мерія ухвалила рішення повертати до 70% від вартості генераторів, але не більше 100 тисяч гривень. Для отримання компенсації слід звертатися з чеками до районної адміністрації.

Суми

Компенсацію можуть отримати мешканці будинків трьох і вище поверхів, а також двоповерхових будівель, збудованих до 1993 року. Сума компенсації – не більше 50% і не більше 50 тисяч гривень.

Рівне

Тут компенсують до 70% від вартості пристрою. Але за умови, якщо він коштував не більше 45 тисяч гривень.

Чернівці

Компенсують 80% від вартості. Пристрій має коштувати не більше 60 тисяч гривень і покривати потреби щонайменше 36 квартир у будинку.

Запоріжжя

Повернення 80% від вартості генератора можливе за умови, якщо він коштує до 30 тисяч гривень. Оплата за пристрій має здійснюватися через банк.