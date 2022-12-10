Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.
Київ
Мешканцям багатоквартирних будинків компенсують 75% від вартості генератора. Максимальна сума – 80 тисяч гривень.
Отримати компенсацію можна, подавши заяву та пакет документів до районної адміністрації. Кошти будуть виплачені протягом 2 місяців.
Львів
Для ОСББ, ЖБК і решти житлового сектору сума відшкодування становить 50% від ціни, однак максимум – 30 тисяч гривень.
Для підприємців ресторанної сфери та роздрібної торгівлі харчовими продуктами передбачено ваучер. Розглянути заяву й ухвалити рішення комісія має впродовж 10 днів.
Полтава
Компенсацію можуть отримати мешканці будинків, де є понад 2 поверхи. Відшкодування не має перевищувати 50% від вартості пристрою, але не більше 80 тисяч гривень.
Одеса
Мерія ухвалила рішення повертати до 70% від вартості генераторів, але не більше 100 тисяч гривень. Для отримання компенсації слід звертатися з чеками до районної адміністрації.
Суми
Компенсацію можуть отримати мешканці будинків трьох і вище поверхів, а також двоповерхових будівель, збудованих до 1993 року. Сума компенсації – не більше 50% і не більше 50 тисяч гривень.
Рівне
Тут компенсують до 70% від вартості пристрою. Але за умови, якщо він коштував не більше 45 тисяч гривень.
Чернівці
Компенсують 80% від вартості. Пристрій має коштувати не більше 60 тисяч гривень і покривати потреби щонайменше 36 квартир у будинку.
Запоріжжя
Повернення 80% від вартості генератора можливе за умови, якщо він коштує до 30 тисяч гривень. Оплата за пристрій має здійснюватися через банк.
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