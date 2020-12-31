У середу, 31 грудня, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій завершило розробку проєкту закону “Про державну політику перехідного періоду”.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Наразі документ скеровано на ознайомлення центральним органам виконавчої влади, державним службам та фондам, місцевим органам влади, науковцям, міжнародним організаціям, громадським організаціям, експертному середовищу, судовим органам, прокуратурі, органам військового управління, представництву Президента України в АРК та іншим.

“Головним завданням перехідного періоду і мирної реінтеграції є відновлення довіри між людьми. І найкращий спосіб відновлення цієї довіри – це активна робота органів місцевого самоврядування, мерів, депутатів місцевих рад, це гарантія щодо відновлення порушених окупантом прав людей – прав на своє майно, на справедливість, на правду”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, законопроєкт “Про державну політику перехідного періоду” передбачає:

уніфікацію підходів щодо тимчасово окупованих територій (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях та в Криму;

інкорпорацію інших законів та приведення до спільного знаменника всього законодавства України, що стосується ТОТ;

запровадження елементів перехідного правосуддя;

окреслення засад відновлення діяльності органів правосуддя на деокупованих територіях;

розв’язання питання підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях;

встановлення інституту конвалідації правочинів, що були вчинені на ТОТ, процедури підтвердження фактів народження, смерті, укладання та розірвання шлюбу, а також визнання здобутих компетентностей та освітніх кваліфікацій;

формування кадрових резервів державних службовців та поліціянтів для роботи на деокупованих територіях;

створення тимчасових адміністрацій до проведення виборів місцевого самоврядування;

закріплення соціальних гарантій для мешканців тимчасово окупованих територій.

Окрім цього, законопроєкт пропонує законодавче закріплення визначень ключових термінів, які стосуються війни на Донбасі. За Російською Федерацією пропонують закріпити статус держави-агресора та держави-окупанта.