Мінськ та Севастополь підписали угоду про співпрацю. До цього Білорусь офіційно не визнавала, що тимчасово окупований Крим є російським.

Про це повідомило “Дзеркало“.

Укладена угода передбачає експорт та імпорт продукції. Документом встановлюється співпраця у міському господарстві, в галузі культури, освіти, науки та молодіжної політики. Ще угода має на меті розвивати “патріотичне виховання”.

Видання зазначило, що у Білорусі події не приділяють багато уваги. “Мінськ-Новини” написало про угоду “буквально одним рядком”. Детальніше подію висвітлюють у Севастополі.

Так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв назвав підписання угоди “історичною” подією. Він уклав її разом з главою Мінміськвиконкому Володимиром Кухарєвим.

Зазначимо, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив про визнання Кримом російським у липні цього року. Утім він не видавав відповідний указ офіційно, сказавши, що зробить це за необхідності.