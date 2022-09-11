Про це повідомило “Дзеркало“.
Укладена угода передбачає експорт та імпорт продукції. Документом встановлюється співпраця у міському господарстві, в галузі культури, освіти, науки та молодіжної політики. Ще угода має на меті розвивати “патріотичне виховання”.
Видання зазначило, що у Білорусі події не приділяють багато уваги. “Мінськ-Новини” написало про угоду “буквально одним рядком”. Детальніше подію висвітлюють у Севастополі.
Так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв назвав підписання угоди “історичною” подією. Він уклав її разом з главою Мінміськвиконкому Володимиром Кухарєвим.
Зазначимо, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив про визнання Кримом російським у липні цього року. Утім він не видавав відповідний указ офіційно, сказавши, що зробить це за необхідності.
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