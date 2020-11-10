Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон грата двох дипломатів Великобританії. Офіційний Лондон дзеркально відповів на такі заходи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

“Сполучене Королівство не буде налякане спробами режиму Лукашенка перешкодити нам говорити про фальсифікації на виборах і насильстві над білоруським народом. Сьогодні ми висилаємо двох білоруських дипломатів у відповідь на необґрунтоване видворення британських дипломатів”, – написав він.