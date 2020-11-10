Про це повідомив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.
“Сполучене Королівство не буде налякане спробами режиму Лукашенка перешкодити нам говорити про фальсифікації на виборах і насильстві над білоруським народом. Сьогодні ми висилаємо двох білоруських дипломатів у відповідь на необґрунтоване видворення британських дипломатів”, – написав він.
- Раніше повідомлялося, що слідом за Литвою, Польщею та Німеччиною Латвія й Естонія відкликали своїх послів з Білорусі для консультацій.
- 9 листопада у столиці Білорусі, в Мінську, пройшов “Марш народовладдя” проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Затримали понад тисячу осіб.