Про це повідомив народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

“Догосподарювались до відсутності грошей на оплату лікарняних. Уряд, а точніше Мінсоцполітики, збирається подати до Верховної Ради законопроєкт, яким різко зменшує виплати за хвороби“, – йдеться в повідомленні.

За словами Ар’єва, якщо стаж до 5 років – людина отримає лише половину зарплатні, 5-10 років – 60 %, 10-15 років – 70 %, 15-20 років – 80 % і лише зі стажем понад 20 років нарахують лікарняні у розмірі зарплатні.

“Роботодавцям теж привіт: якщо монобільшість за це проголосує, то їм (роботодавцям, – ред.) доведеться оплатити не перші 5, як зараз, а 10 днів лікарняного. Тобто, в більшості випадків, все перекладається на них“, – додав нардеп.

Він зазначив, що такі зміни пропонуються через те, що гроші в Фонді соціального страхування закінчились.

“Як наповнити бюджет Зе-влада поняття зеленого не має. Знає лише як цей бюджет пиляти“, – додав Ар’єв.